Загалом на Донеччині окупанти вже зруйнували близько двох сотень шкіл

В Авдіївці російські війська обстріляли школу №6 «Градами» з магнієвим зарядом. Обстріли відбулися вночі 21 червня. Про це у Телеграм-каналі повідомив керівник Донецької військової обласної адміністрації Павло Кириленко.

Через обстріл виникла сильна пожежа.

За його інформацією, це вже третя школа, яку росіяни знищили у місті. Він зазначив, що загалом на Донеччині окупанти вже зруйнували близько двох сотень шкіл.

«І що б не розповідала їхня пекельна рашистська пропаганда про «звільнення» та «денацифікацію», правда полягає в тому, що російські орки прийшли на нашу землю нищити і вбивати. Передусім – цивільних», – написав Кириленко.

Також він опублікував фото понівеченої будівлі.

Фото Павла Кириленка

До слова, за інформацією Укрінформу, станом на 17 червня Росія знищила та поруйнувала в Україні вже майже 2 тисячі зкаладів освіти: 209 закладів зруйновані, 1819 — пошкоджені.