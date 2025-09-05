Відкриття підземелля заплановане на листопад 2025 року

У Бережанському замку за гроші гранту від Українського культурного фонду відкриють підземелля для відвідувачів. Окрім того, в підземеллі «поселять» привид польської пані з роду Синявських, які збудували цей замок. Імпресивну композицію та концепцію підземелля готує відомий український художник Олег Шупляк.

Державний історико-архітектурний заповідник у Бережанах анонсував, що вже восени підземелля замку стане відкритим для відвідувачів. Раніше туристи могли оглянути лише костел, який розташована всередині муру споруди, та замкові зали, де розміщені експозиції із залишків колишньої розкоші роду Синявських – мармурові статуї, кахлеві печі тощо.

«Коли ми розчистили підвал, то побачили, що він теж зроблений з цікавими вкрапленнями архітектурних стилів. Це велика цінність. Там є плитка XVI століття. Це історія, яку треба зберегти», – розповіла в коментарі ZAXID.NET керівниця Державного історико-архітектурного заповідника у Бережанах Ірина Мигович.

Щоб облаштувати експозицію в підземеллі з рухомими аудіоефектами, заповідник подав заявку на грант від Українського культурного фонду. Сам проєкт і концепцію під назвою «Підземелля Бережанського замку: імерсивна експозиція» розробив відомий в Україні художник Олег Шупляк. Одна з його рухомих аудіовізуальних виставок «Український космос» вже діє в замку.

Для підземелля заслужений художник теж розробив проєкт композиції, в якому буде обіграно світло, тіні, звуки та зображення.

«Щоб було цікаво відвідувачам сприймати усю інформацію, ми придумали легенду про замкового привида. Це загублена донька одного з панів Синявських, які володіли цим замком. Вона житиме і ходитиме підземеллям», – зазначила Ірина Мигович.

Наразі в заповіднику не зазначають, скільки саме грошей передбачено на облаштування експозиції в підземеллі. Однак додають, що ініціативу вдалося реалізувати завдяки Агенції розвитку та співробітництва з Швейцарії, яка співпрацює з УКУ. Відкриття підземелля заплановане на вересень-листопад 2025 року.

Додамо, що Бережанський замок – є пам’яткою архітектури національного значення. Збудований за гроші польської родини шляхтичів Синявських в у XVI-XVIII ст. Замковий костел Святої Трійці, який побудований у 1554 році, – родова усипальниця Синявських.