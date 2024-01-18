Сума збитків склала 42 млн грн

В Чернівцях правоохоронці викрили державну реєстраторку міської ради, яка причетна до незаконного вилучення земельної ділянки площею 12 га, яка раніше належала Міністерству оборони України. Після дій чиновниці цю землю передали у володіння місцевої громади. Жінці повідомили про підозру, їй загрожує до 5 років позбавлення волі.

Під час досудового слідства працівники поліції з’ясували, що 36-річна головна спеціалістка Чернівецької міської ради належним чином не перевірила поданих документів на земельну ділянку площею 12 га. Відомості подавав ліквідатор державного підприємства Міноборони. На цій земельній ділянці було розташовано занедбаний завод. Жінка виготовила документи та передала землі у власність територіальної громади, повідомили в Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Західного регіону в четвер, 18 січня.

Відповідно до висновку земельно-оціночної експертизи Чернівецького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС, державна реєстраторка завдала збитків державі на суму понад 42 мільйони 400 тисяч гривень.

Наразі слідчі поліції Буковини повідомили чиновниці про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України (Службова недбалість). У разі доведення вини їй може загрожувати до 5 років позбавлення волі.