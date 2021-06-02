В Естонії із середи, 2 червня, скасували обов’язкове носіння масок в усіх громадських місцях. Про це повідомляє естонське видання ERR.

Уряд схвалив це рішення на тлі зниження рівня захворювання на коронавірус і зростання темпів вакцинації. Носіння масок скасовується в усіх громадських місцях, включаючи будинки для літніх людей та освітні заклади, магазини, установ сфери послуг, освіти, культури, спорту тощо.

Однак естонцям все ж рекомендують продовжувати носити захисні маски у закритих або погано провітрюваних приміщеннях і багатолюдних місцях. Серед таких називають громадський транспорт.

Крім того, можуть скасувати носіння масок і для людей, які мали контакт із хворими на Covid-19, проте це рішення залежить від Департаменту здоров'я Естонії. Носіння масок на свій розсуд можуть вимагати роботодавці від працівників чи клієнтів підприємства.

За словами міністра охорони здоров'я Танела Кіїка, найближчим часом маски доведеться носити в усіх медичних установах.