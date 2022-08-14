У разі відмови, медикам надається тимчасовий дозвіл на роботу

Окупаційна влада в Херсоні погрожує медикам звільненням у будь-який момент за відмову отримувати зарплатню в рублях. Про це повідомляє у ГУР Міноборони.

«В тимчасово окупованому Херсоні представники окупаційної адміністрації висувають вимоги співробітникам швидкої допомоги щодо написання заяв про згоду працювати під егідою «нової влади». Це також передбачає згоду отримувати заробітну платню в російських рублях», – йдеться в повідомленні ГУР в Telegram.

У розвідці зазначають, що у разі відмови, медикам надається тимчасовий дозвіл на роботу з попередженням про можливе звільнення в будь-який момент.

Також окупанти намагаються відновити навчання в Херсонській морській академії. Вони оголосили про початок набору курсантів на 2022−2023 навчальний рік. На будівлях академії вивішено прапор зеленого кольору з позначкою Z.

Окрім того, за даними ГУР, тривають заходи зі збору паспортних даних мешканців. Окупанти змушують заповнювати анкет всіх працівників комунальних підприємств та пенсіонерів, які отримують так звану «гуманітарну допомогу».

Дані збираються також у тих, хто звертається до окупаційної влади з будь-якими питаннями – реєстрація новонароджених, надання медичної допомоги тощо.

Як повідомляють у розвідці, на території Херсонського приймальника-розподільника для дітей УМВС на сьогодні проживають працівники ФСБ РФ (орієнтовно 50 осіб).

«Є інформація, що у підвальних приміщеннях проводяться допити викрадених українців із застосуванням тортур», – додають у ГУР.

Також всім, хто придбав стартові пакети російських мобільних операторів, надходять смс-повідомлення з пропозицією надати паспортні дані в обмін на п’ять ГБ Інтернету.