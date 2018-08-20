В Хорватії відкрили почесне консульство України

На фото можна помітити, що на табличці з назвою дипустанови зроблена помилка

У понеділок, 20 серпня, у хорватському місті Спліт відбулася церемонія відкриття почесного консульства України в Хорватії.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці у Facebook почесного консула України в Хорватії Івіци Піріча. У церемонії взяли участь прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович, а також міністр оборони Хорватії, голови МВС та МЗС країни. З українського боку консульство відкривали перша леді України Марина Порошенко та міністр закордонних справ Павло Клімкін.

Між іншим на фото можна знайти помилку на табличці з назвою установи: її назва українською зазначена як «Почесне консульство Україна в Хорватії». Написання цієї ж назви хорватською мовою зроблене без помилок.