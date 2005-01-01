Україна відкриє 56 нових візових центрів у різних країнах світу

Україна відкриє 56 нових візових центрів у 33 країнах світу

В четвер, 14 червня, прес-служба Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України повідомила, що з 15 червня по 1 серпня розпочнуть роботу 56 нових українських візових центрів.

Нові центри фунціонуватимуть в 56 містах на території 33 держав, в тому числі вісім нових відомств відкриють в Росії. Візові центри надаватимуть іноземцям послуги з оформлення віз, переклад та копіювання документів, оформлення полісів медичного страхування, кур’єрські послуги тощо.

«На центри покладається технічний супровід візових досьє та надання сприяння заявникам, а безпосереднє прийняття рішень про оформлення чи відмову в оформленні віз здійснюватимуть, як і раніше, консули України у відповідних закордонних дипломатичних установах. Втілення цього проекту стало можливим завдяки успішному співробітництву МЗС та світового лідера у галузі зовнішнього постачання послуг - компанії «VF Worldwide Holdings Ltd», - повідомили у відомстві.

З детальним переліком нових візових центрів можна ознайомитися на офіційній сторінці Департаменту консульської служби МЗС України