В Індії в пожежі на вечірці з нагоди дня народження загинули 12 людей

Більшість жертв пожежі – жінки, які перебували на святкуванні

Щонайменше 12 людей загинули 28 грудня вночі через пожежу в промисловому комплексі в фінансовій столиці Індії – Мумбаї, повідомило агентство «Reuters» з посиланням на місцеву владу. Крім того, роє людей перебувають в критичному стані.

Більшість померлих – жінки, які святкували день народження у ресторані на даху, повідомляє поліція. Серед них і 28-річна жінка, яка відзначала своє свято.

Відомо, що пожежа почалася на даху і впродовж 30 хвилин поширилася на решту будівлі, де розташована низка офісів і дорогих ресторанів.

До слова, в цій же будівлі розташовані офіси щонайменше трьох місцевих ЗМІ. Вони також постраждали від пожежі.

Нагадаємо, 12 людей також загинули в пожежі, яка сталася у п’ятницю, 29 грудня, в Нью—Йорку.