В Індії в пожежі на вечірці з нагоди дня народження загинули 12 людей

Пожежа сталася в комплексі, де розташована низка офісів та дорогих ресторанів

СвітВолодимир Пиріг, сьогодні, 08:281350

До теми

В Індії в пожежі на вечірці з нагоди дня народження загинули 12 людей
фото Reuters
Більшість жертв пожежі – жінки, які перебували на святкуванні

Щонайменше 12 людей загинули 28 грудня вночі через пожежу в промисловому комплексі в фінансовій столиці Індії – Мумбаї, повідомило агентство «Reuters» з посиланням на місцеву владу. Крім того, роє людей перебувають в критичному стані.

Більшість померлих – жінки, які святкували день народження у ресторані на даху, повідомляє поліція. Серед них і 28-річна жінка, яка відзначала своє свято.

Відомо, що пожежа почалася на даху і впродовж 30 хвилин поширилася на решту будівлі, де розташована низка офісів і дорогих ресторанів.

До слова, в цій же будівлі розташовані офіси щонайменше трьох місцевих ЗМІ. Вони також постраждали від пожежі.

Нагадаємо, 12 людей також загинули в пожежі, яка сталася у п’ятницю, 29 грудня, в Нью—Йорку.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

В Нью-Йорку внаслідок пожежі в житловому будинку загинули 12 людей ZAXID.NET
Загрузка...
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Залиште відгук