В Індії в пожежі на вечірці з нагоди дня народження загинули 12 людей

Щонайменше 12 людей загинули 28 грудня вночі через пожежу в промисловому комплексі в фінансовій столиці Індії – Мумбаї, повідомило агентство «Reuters» з посиланням на місцеву владу. Крім того, роє людей перебувають в критичному стані.
Більшість померлих – жінки, які святкували день народження у ресторані на даху, повідомляє поліція. Серед них і 28-річна жінка, яка відзначала своє свято.
Відомо, що пожежа почалася на даху і впродовж 30 хвилин поширилася на решту будівлі, де розташована низка офісів і дорогих ресторанів.
До слова, в цій же будівлі розташовані офіси щонайменше трьох місцевих ЗМІ. Вони також постраждали від пожежі.
Нагадаємо, 12 людей також загинули в пожежі, яка сталася у п’ятницю, 29 грудня, в Нью—Йорку.
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