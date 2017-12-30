В Ірані відбулися масові протести проти підвищення цін, поліція застосувала силу

Протести тривають від 28 грудня

Демонстрації в Ірані, що почалися в одному з міст в четвер з протесту проти подорожчання яєць, до п'ятниці перекинулися на всю країну і набули політичного забарвлення, повідомляє LB.ua.

Протести пройшли в шести великих містах Ірану – Тегерані, Решті, Керманшахе, Ісфагані, Хамадані, Мешхеді. В останньому заарештували 52 людей.

Демонстранти спочатку вимагали приборкати зростання цін – курячі яйця за тиждень подорожчали вдвічі. Потім з'явилися і політичні гасла: звільнити політв'язнів, покласти край свавіллю поліції.

Протестувальники викрикували: «Люди бідують, а духовенство бачить себе богами», а в Мешхеді скандували: «Не Газа, не Ліван, моє життя – Іран», критикуючи зовнішню політику Тегерана, який активно прагне до домінування на Близькому Сході.

Виступи невдоволених інфляцією, владою ісламського духовенства і витратною зовнішньою політикою стали найбільшими з 2009 року, коли на вулиці вийшли незгодні з перемогою Махмуда Ахмадінежада на президентських виборах.

Влада заявила, що за загостренням внутрішньополітичної ситуації стоять іноземні агенти і контрреволюційні елементи, і пообіцяли рішуче присікати несанкціоновані акції.

Зазначається, що іранська економіка вибралася з рецесії, а інфляція сповільнилася, проте безробіття як і раніше високе, а бізнес страждає від браку інвестицій. Середня іранська сім'я, за підрахунками Бі-бі-сі, за останнє десятиліття збідніла на 15%.

Як згодом повідомила турецька інформагенція Анадолу, поліція застосувала проти демонстрантів силу.

«Поліція розігнала акцію протесту в місті Керманшах на заході Ірану. Учасники акції, які протестують проти зростання цін, скандували антиурядові гасла», – йдеться в повідомленні.

Віце-президент Ірану Ісхак Джихангіра, виступаючи на конференції в Тегерані, повідомив, що демонстранти, нібито протестують проти зростання цін, насправді переслідують зовсім інші цілі.

Начальник поліції одного з районів Тегерана Мухсин Несідж Хемадані зазначив, що гасла, які скандують протестувальники, грають на руку ворогам Ірану, тому поліція буде рішуче придушувати подібні акції.