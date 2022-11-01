Наркотики переховували в контейнері зі шлаком

Правоохоронці ліквідували міжнародний канал контрабанди кокаїну з Південної Америки до України та країн ЄС, повідомив у вівторок, 1 листопада, Офіс генпрокурора.

За інформацією слідства, учасники наркокартелю в лютому 2022 року, ще до початку повномасштабної війни, ввезли на територію України з однієї з країн Південної Америки вантажні контейнери із майже 50 тоннами промислового шлаку, які були вивантажені в одеському порту.

Під час ретельного огляду контейнерів правоохоронці виявили в одному з мішків зі шлаком мішок вагою близько 10 кг з білою порошкоподібною речовиною. За результатами експертиз у відібраних зразках фахівці виявили майже 4 кг кокаїну у перерахунку на чисту речовину. Вартість наркотичного засобу становить близько 24 млн грн.

Як уточнили в Державній прикордонній службі, товар було замасковано у вигляді промислового шлаку за допомогою сучасного складного хімічного процесу.

Наразі весь виявлений вантаж арештовано.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що у вантажному контейнері на Одеській митниці знайшли нерозмитнений вертоліт.