В одеському порту виявили велику партію кокаїну у контейнері зі шлаком
Знайдені наркотики правоохоронці оцінили у 24 млн грн
Правоохоронці ліквідували міжнародний канал контрабанди кокаїну з Південної Америки до України та країн ЄС, повідомив у вівторок, 1 листопада, Офіс генпрокурора.
За інформацією слідства, учасники наркокартелю в лютому 2022 року, ще до початку повномасштабної війни, ввезли на територію України з однієї з країн Південної Америки вантажні контейнери із майже 50 тоннами промислового шлаку, які були вивантажені в одеському порту.
Під час ретельного огляду контейнерів правоохоронці виявили в одному з мішків зі шлаком мішок вагою близько 10 кг з білою порошкоподібною речовиною. За результатами експертиз у відібраних зразках фахівці виявили майже 4 кг кокаїну у перерахунку на чисту речовину. Вартість наркотичного засобу становить близько 24 млн грн.
Як уточнили в Державній прикордонній службі, товар було замасковано у вигляді промислового шлаку за допомогою сучасного складного хімічного процесу.
Наразі весь виявлений вантаж арештовано.
Нагадаємо, напередодні стало відомо, що у вантажному контейнері на Одеській митниці знайшли нерозмитнений вертоліт.