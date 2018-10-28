В ніч на 28 жовтня на Донбасі загинув солдат з Буковини

Солдат з Буковини Дмитро Дарій загинув на Донбасі в районі Кримського Луганської області

У ніч на неділю, 28 жовтня, в зоні операції Об’єднаних сил (ООС) на Донбасі загинув боєць Збройних сил України, 47-річний Дмитро Дарій з Суховерхова Кіцманського району Чернівецької області, повідомила місцева газета «Вільне життя».

Він загинув близько другої години ночі в Луганській області – через три дні після свого дня народження (народився 25 жовтня).

Боєць був призваний в Збройні сили України під час мобілізації 15 жовтня 2014 року і брав участь в антитерористичній операції. 21 вересня 2018 року він підписав контракт зі ЗСУ.

«Мама загиблого хвора, знаходиться в відділенні Кіцманського територіального центру. Дітей у Дарія немає», – повідомила газета.

У Чернівецькому військкоматі повідомили, що боєць загинув від кулі снайпера в районі населеного пункту Кримське Новоайдарського району Луганської області. Ця інформація дещо відрізняється від тієї, яку оприлюднив у неділю вранці прес-центр ООС – там повідомлялося, що один солдат загинув у суботу, 27 жовтня. При цьому, у зведенні про обстановку в зоні ООС за період з опівночі до 18:00 неділі повідомлялося, що за цей часовий проміжок Україна на Донбасі втрат не зазнала.