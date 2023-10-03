Чоловік їздив на оборудки з дитиною, а «товар» ховав у дитячому рюкзачку

В Одесі 40-річний чоловік використовував 10-річну доньку, як прикриття для продажу кокаїну. Про це повідомила поліція Одещини у вівторок, 3 жовтня.

Правоохоронці затримали фігуранта на одній із вулиць міста, куди він прибув на таксі із партією кокаїну.

«Для конспірації своїх намірів чоловік взяв із собою маленьку доньку, а «товар» поклав до її наплічника, попередньо запакувавши у поліетиленові пакети та пачки з-під дитячих солодких паличок», – повідомили правоохоронці.

У чоловіка вилучили майже 1,4 кг кокаїну, заготовленого для збуту. Майже 680 грамів наркотиків вилучили на місці та перевірили експрес-тестом, який показав уміст кокаїну. Ще майже 700 грамів вилучили під час обшуку помешкання чоловіка.

Фігуранту повідомили про підозру в незаконному придбанні, зберіганні та перевезенні наркотичних засобів у великих розмірах з метою збуту (ч. 2 ст. 307 ККУ). За цією статтею йому загрожує від 6 до 10 років за ґратами з конфіскацією майна.

Суд відправив підозрюваного під варту з правом внесення застави розміром 5,2 млн грн. Наразі правоохоронці встановлюють канал постачання наркотиків затриманому.