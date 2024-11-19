Правоохоронці викрили чергові корупційні схеми у МСЕК

Правоохоронці викрили в Одесі на Київщині чергові схеми ухилення від мобілізації. За даними слідчих, лікарі оформлювали ухилянтам фальшиві довідки про інвалідність та брали за це хабарі. Про це у вівторок, 19 листопада, повідомили в Офісі генерального прокурора та Нацполіції.

В Одесі правоохоронці викрили сімох людей, серед яких завідувач травматологічного відділення, лікар-невропатолог, посадовиця обласного центру МСЕК та четверо цивільних. За даними слідчих, лікарі оформлювали фальшиві медичні довідки, а співробітниця МСЕК забезпечувала позитивні рішення комісії. Фальшиві інвалідності давали військовозобов’язаним можливість ухилитися від служби у війську та безперешкодно виїхати з України. За такі «послуги» злочинці брали хабарі від 4,5 до 6 тис. доларів.

На Київщині правоохоронці затримали завідувачку центру неврології та нейрохірургії, а також лікаря-травматолога однієї з лікарень області. Слідчі встановили, що вони запропонували військовозобов’язаному вплинути на МСЕК, щоб йому встановили інвалідність. За це медпрацівники вимагали у чоловіка 12 тис. доларів. Медики розпочали фіктивне лікування ухилянта, але їх викрили та затримали під час отримання частини хабаря – 3 тис. євро.

Правоохоронці під час обшуків вилучили у затриманих документи, облікові журнали та інші матеріали, що підтверджують протиправну діяльність, а також гроші.

Затриманим оголосили про підозри залежно від вчинених злочинів. Їм інкримінують зловживання впливом, перешкоджання законній діяльності ЗСУ, сприяння у незаконному переправленні осіб через кордон та видачу неправдивого офіційного документа (2 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2, ч. 1 ст. 114-1, ч. 3 ст. 332, ч. 1 ст. 366 КК України).