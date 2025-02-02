Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави

Співробітники Служби безпеки України затримали одесита, який розвідував пункти базування та маршрути руху кораблів ЗСУ поблизу Одеського порту. Про це в неділю, 2 лютого, повідомили в пресцентрі відомства.

Зазначається, що російські спецслужби завербували 37-річного безробітного одесита через Telegram. Для збирання розвідданих зрадник об’їжджав одеське узбережжя на авто і приховано робив фото та фіксував геолокації військових об’єктів.

Зібрані відомості агент месенджером передавав своєму російському куратору. Росіяни планували використати ці дані для підготовки бойових операцій у морі з використанням крилатих ракет та дронів-камікадзе. Одесит також мав виявити вогневі позиції зенітно-ракетних комплексів та мобільних вогневих груп Сил оборони, щоб направити ворожу зброю в обхід української ППО, кажуть правоохоронці.

Співробітники СБУ затримали зловмисника у нього вдома. Під час обшуків у нього виявили мобільний телефон та комп’ютер для комунікації з російською ФСБ.

Зловмиснику повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 ККУ (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Він перебуває під вартою без права внесення застави. 37-річному жителю Одеси загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Правоохоронці також встановили особу та персональні дані ворожого куратора, з яким співпрацював 37-річний чоловік.