Поліція вже встановила ініціаторів бійки в маршрутці

У Тернополі поліцейські встановлюють обставини конфлікту між трьома пасажирами маршрутки та водієм. За даними правоохоронців, в одній із соціальних мереж з’явилося відео бійки, яка сталася в автобусі громадського транспорту.

Як з’ясували поліцейські, конфлікт виник між трьома пасажирами та переріс у бійку. Водій маршрутки втрутився у ситуацію й також отримав травми, повідомили в поліції Тернопільщини у четвер, 12 лютого.



У результаті інциденту, окрім водія маршрутки, побої та синці також отримав 19-річний пасажир. Правоохоронці вже встановили осіб, які завдали постраждалим тілесних ушкоджень. Ними виявилися двоє 17-річних тернополян. Що саме стало причиною конфлікту, наразі з’ясовує слідство.



За фактами побиття 19-річного пасажира та водія маршрутки розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 КК України (умисне легке тілесне ушкодження). Санкція статті передбачає покарання – від штрафу до виправних робіт на термін до одного року.