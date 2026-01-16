Інцидент зі школярем стався на масиві «Дружба»

У Тернополі школяру в маршрутці притисло руку, через що він отримав перелом. Інцидент трапився вранці, коли хлопець добирався до школи. У поліції розслідують причини травми неповнолітнього.

Зі скаргами на сильний біль у руці 15 січня до дитячої лікарні звернувся 13-річний школяр. Його до медзакладу привів батько. Під час обстеження медики діагностували закритий перелом передпліччя. Травму неповнолітній отримав того ж дня близько 7:44 у маршрутному автобусі на масиві «Дружба», повідомили в поліції Тернопільщини в п’ятницю, 16 січня.

Під час перевірки слідчі встановили, що інцидент трапився під час посадки та висадки пасажирів в маршрутці. Водій, зачиняючи двері, притиснув руку хлопця, який перебував у салоні. Про травму школяр водієві не повідомив, а вийшов з автобуса та зателефонував батькові. Уже тато завіз сина до лікарні.

Слідчі поліції встановили особу водія, який керував автобусом. У чоловіка відібрали зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Правоохоронці відкрили провадження за ст. 128 КК України (необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження). Наразі з’ясовують усі обставини інциденту. Санкція статті передбачає покарання у вигляді громадських робіт на термін до 240 годин або виправні роботи на термін до двох років, або обмеженням волі до двох років, або позбавленням волі на той самий термін.