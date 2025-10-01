Аварія сталася біля центрального ринку

Поліція розслідує травмування двох пенсіонерок в міському автобусі у Тернополі. Під час екстреного гальмування жінки впали та зламали кінцівки. Дорожньо-транспортна пригода з потерпілими трапилася близько 11:30 30 вересня.

Правоохоронці встановили, що на вул. Торговиця біля центрального ринку водійка автомобіля Volkswagen E-Golf їхала дорогою в напрямку до вул. Микулинецької. Вона почала перелаштовуватися з однієї смуги в іншу та не помітила громадський транспорт, створивши аварійну ситуацію, повідомили в поліції Тернопільщини в середу, 1 жовтня.

Як наслідок, водій маршрутного таксі «БАЗ» застосував аварійне гальмування, щоб уникнути зіткнення. Унаслідок цього дві пасажирки віком 75 та 83 роки отримали травми. Попередньо медики швидкої допомоги, які прибули на виклик, діагностували в них переломи кінцівок – ніг та рук, а також інші травми. Потерпілих жінок доправили до лікарні.

Правоохоронці взяли зразки крові у водіїв для перевірки на вміст алкоголю. За фактом ДТП триває розслідування, відповідно до ч. 1 ст. 286 КК України (порушення правил дорожнього руху, що спричинило травмування людей). Винуватцю аварії загрожує арешт до шести місяців та позбавлення права керувати авто до трьох років.