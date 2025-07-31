Аварія сталася на вулиці Пирогова біля Тернопільської обласної філармонії

31 липня у центрі Тернополя рейсовий автобус на пішохідному переході важко травмував жінку. Її госпіталізували, а на місці ДТП працюють слідчі.

Аварія сталася на вулиці Пирогова біля Тернопільської обласної філармонії та закладу ChikenHat. На цій ділянці дороги є протяжний пішохідний перехід. Автобус повертав з вул. Острозького на вул. Пирогова і наїхав на пішохідку, повідомили в патрульній поліції ZAXID.NET.

Очевидці аварії викликали швидку допомогу. Лікарі госпіталізували жінку в лікарню з важкими травмами. Також правоохоронці встановили особу постраждалої – це 31-річна місцева жителька.

Наразі на місці ДТП працюють слідчі, які встановлюють всі обставини аварії. У водія відібрали зразки на виявлення алкоголю в крові.