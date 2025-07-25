У Тернополі на вул. Будного вранці 25 липня сталася смертельна аварія. Вантажівка ЗІЛ наїхала на жінку, яка переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переході. ДТП сталася навпроти Тернопільської обласної психоневрологічної лікарні.

Про смертельну аварію повідомили місцеві телеграм-канали. Очевидці писали, що водій вантажівки збив жінку. Потерпіла лежала на дорозі біля АЗС Shell в непритомному стані.

Пізніше в патрульній поліції Тернопільщини повідомили, що жінка загинула на місці ДТП. Наразі рух транспорту на цій ділянці частково ускладнений. На місці працює слідчий, а патрульні забезпечують регулювання руху. Водіїв закликали тимчасово уникати цієї ділянки дороги.

В пресслужбі поліції Тернопільщини додали, що в аварії загинула 62-річна тернополянка. Водій ЗІЛ попередньо тверезий, але у нього візьмуть зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Вирішується питання про внесення факту ДТП до ЄРДР відповідно до ч. 2 ст. 286 КК України.

Додамо, що вул. Будного проходить через об’їзну дорогу Тернополя. Рух транспорту тут інтенсивний на чотирьох смугах дороги.