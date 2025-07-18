ДТП сталася між Кременцем та селом Іква

Уночі 18 липня в Кременецькому районі сталася смертельна аварія за участі мотоцикліста. 19-річний водій керував двоколісним транспортом, не впорався з керуванням і з’їхав кювет. В поліції відкрили кримінальне провадження.

Аварія трапилася між районним центром Кременцем та селом Іква. Вранці обабіч дороги місцеві мешканці виявили мертвого чоловіка, розповіли ZAXID.NET в поліції Тернопільщини. Поруч із тілом лежав мотоцикл. На місце викликали слідчу групу, яка з’ясувала, що загиблий в ДТП – це місцевий 19-річний юнак.

Ймовірно, він, керуючи мотоциклом, виїхав за межі проїзної частини, з’їхав у кювет і перекинувся, повідомили в поліції Тернопільщини в п’ятницю, 18 липня. Від отриманих травм чоловік помер.

Слідчі за фактом ДТП розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил дорожнього руху, що призвело до смерті людини). Тіло чоловіка відправили на проведення судово-медичної експертизи, а мотоцикл – на арештмайданчик.