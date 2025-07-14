Смертельна аварія сталася в селі Глибочок

Смертельна ДТП сталася увечері 12 липня в Чортківському районі. Місцеві жителі повідомили в поліцію про те, що з автомобіля під час руху випав пасажир. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група, повідомили в поліції Тернопільщини в понеділок, 14 липня.

«Близько 18:45 на в'їзді в село Глибочок Чортківського району в автомобілі КІА під час повороту відкрилися задні двері, а пасажир не втримався та випав з автівки. Унаслідок падіння чоловік отримав травми несумісні із життям», – зазначили в пресслужбі поліції Тернопільщини.

Правоохоронці відкрили провадження за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил дорожнього руху, що призвело до смерті людини). Також у водія відібрали зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Слідчі поліції встановлюють причини автопригоди.