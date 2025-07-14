За добу 13 липня на Львівщині у ДТП загинули два мотоциклісти. Про це повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОВА.

Одна з ДТП трапилася близько 02:00 в селі Потелич, на автодорозі сполученням Рава-Руська-Немирів-Яворів. Водій мотоцикла Shineray Fox», 17-річний мешканець міста Рава-Руська, під час руху не впорався з керуванням, з'їхав у кювет та зіткнувся з древом. Від отриманих травм неповнолітній мотоцикліст загинув на місці події.

Ще одна ДТП трапилася близько 21:00 в селі Вербіж. 42-річний мешканець міста Комарно, рухаючись на мотоциклі марки Boxer, не впорався з керуванням та з’їхав у кювет, внаслідок чого від отриманих травм помер на місці події.

Загиблий у селі Вербіж поліцейський Ярослав Проць

Як повідомили у поліції Львівської області, у селі Вербіж загинув іспектор батальйону поліції особливого призначення КОРД (стрілецький) поліції Львівщини капітан Ярослав Проць. Йому було 42 роки. Ярослав Проць понад 19 років служив в органах внутрішніх справ та поліції. З 2024 року став на захист України – в складі спецпідрозділу КОРД виконував бойові завдання на Донецькому напрямку.