В управлінні транспорту Тернопільської міськради назвали це нещасним випадком

У Тернополі місцеву жительку госпіталізували до лікарні після поїздки в громадському транспорті. Жінка отримала перелом ноги через те, що водій автобуса дверима притиснув їй кінцівку. В управлінні транспортних мереж та зв’язку Тернопільської міськради ZAXID.NET зазначили, що наразі не перевіряли цей факт.

До медичного закладу внаслідок ДТП тернополянка потрапила увечері 14 липня. Правоохоронці, які виїздили на місце пригоди, з’ясували, що водій комунального автобуса під час посадки-висадки пасажирів дверима притиснув їй ногу, повідомили в поліції Тернопільщини в вівторок, 15 липня. Медики діагностували у потерпілої перелом.

В управлінні транспортних мереж та зв’язку Тернопільської міськради ZAXID.NET не охоче прокоментували цю ситуацію, зазначивши, що наразі не будуть ініціювати перевірки факту травмування пасажирки. За словами керівника управління Олега Вітрука, скоріше за все, це був нещасний випадок, однак поліція має провести розслідування і встановити, як саме трапилася дорожня пригода.

Наразі в поліції вирішують питання про відкриття за цим фактом кримінального провадження за ч. 1 ст. 286 КК України (порушення правил дорожнього руху, що спричинило травмування людей).