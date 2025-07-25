71-річний чоловік намагався перейти дорогу

На Тернопільщині 24 липня під колесами автобуса загинув 71-річний пішохід. Дорожньо-транспортна пригода сталася близько 11:50 неподалік села Оришківці Чортківського району. В поліції відкрили кримінальне провадження.

Аварія зі смертельними наслідками трапилася близько 11:50 на автодорозі Чортків – Тернопіль, повідомили в поліції Тернопільщини в п’ятницю, 25 липня. Неподалік села Оришківці навпроти ресторанного комплексу водій автобуса «Еталон» наїхав на місцевого жителя.

На місце ДТП викликали швидку медичну допомогу, однак медики лише констатували смерть чоловіка. Він помер від отриманих травм на місці аварії. За фактом ДТП слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту відкрили провадження, відповідно до ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил дорожнього руху, що призвело до смерті людини).

У водія автобуса також відібрали зразки для встановлення алкоголю в крові. Якщо його провину доведуть в суді, йому загрожує до восьми років позбавлення волі.