П'ятеро затриманих займали активну громадянську позицію

В анексованому Росією Криму сьогодні зранку працівники ФСБ влаштували масові обшуки в будинках кримських татар у Сімферопольському, Бахчисарайському районах Криму і в Балаклавському, Нахімовському районах Севастополя. Про це повідомила «Кримська солідарність».

Обшуки почалися приблизно о четвертій ранку. До 7:00 ранку на гарячу лінію «Кримської солідарності» надійшло щонайменше п'ять повідомлень про обшуки. Зокрема, у Нахімовському районі міста Севастополя співробітники ФСБ затримали активістів Рустема Мурасова і Рустема Таїрова, в Балаклавському районі Севастополя – Джеббара Бекірова, в Бахчисарайському районі – активістів Заура Абдуллаєва, в Сімферопольському районі Криму – Раїфа Февзієва.

Чотирьох із затриманих доставили до Управління Федеральної служби безпеки по республіці Крим і місту Севастополю, Раїфа Февзіева – в Управління Федеральної служби безпеки по республіці Крим і місту Сімферополю.

Раїф Февзієв –місцевий імам, який проводив молебні на підтримку кримських політв'язнів, відвідував судові політично мотивовані процеси. У рамках «Кримського дитинства» проводив колективні молебні серед хлопчиків.

Джеббар Бекіров відвідував колективні молебні, судові засідання, допомагав сім'ям політв'язнів.

Рустем Мурас сьогодні о третій ночі повернувся з Ростова-на-Дону, куди виїжджав на оголошення вироку у справі кримських татар алуштинської групи «Хізб-ут-Тахрір». Брав участь у громадських ініціативах і заходах. Систематично відвідував судові процеси по кримінальних справах щодо кримських татар мусульман.

Заур Абдуллаєв активно відвідував судові процеси, колективні молебні, брав участь у громадських кампаніях і ініціативах.

Рустем Таїров відвідував судові засідання над кримськими татарами, колективні молебні, організовував передачі в СІЗО-1 Сімферополя.

«Усі п'ятеро - кримські татари, мусульмани з активною громадянською позицією. У їхніх будинках немає зброї, вибухових речовин, боєприпасів. Це черговий удар по активному прошарку кримськотатарського народу. Чергова спроба заглушити, зупинити активну діяльність в Криму класичними репресіями за національною і релігійною ознакою», – повідомила дружина політв'язня Муміне Салієва у Facebook.

Своєю чергою, українська омбудсманка Людмила Денісова закликала міжнародну спільноту відреагувати на неправомірні дії окупаційної влади та посилити тиск на РФ з метою припинення порушень прав людини на території тимчасово окупованого Криму.

Як інформував ZAXID.NET, вчора Південний окружний військовий суд в Ростові-на Дону ухвалив вироки учасникам так званої «алуштинської групи» за сфабрикованою кримінальною справою «Хізб ут-Тахрір». Чотирьом активістам присудили 61 рік колонії суворого режиму.