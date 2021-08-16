Кантіміров, Нагаєв, Халілов та Месутов перебуватимуть в колоніях суворого режиму

Суд в російському Ростові-на-Дону засудив чотирьох кримських татар, обвинувачуваних у справі Алуштинської групи «Хізб ут-Тахрір». Вони перебуватимуть в колоніях суворого режиму. Про це в понеділок, 16 серпня, повідомляють «Ґрати».

Викладача арабської мови і підприємця Ельдара Кантімірова засудили до 12 років позбавлення волі в колонії суворого режиму, а імама мечеті села Малоріченське Руслана Нагаєва – до 13 років. Водночас колишній голова релігійної громади «Алушта» Ленур Халілов та охоронець мечеті цієї громади Руслан Месутов проведуть в колонії 18 років.

Перші два роки вони проведуть у в'язниці. Крім того, суд призначив кожному рік обмеження волі після відбування основного покарання.

За версією слідства, підсудні організували осередок ісламської партії «Хізб-ут Тахрір», яка заборонена в Росії, однак без обмежень діє на території України та в більшості європейських країнах.

Зазначимо, що після окупації Криму Росією у 2014 році на півострові регулярно відбуваються обшуки у незалежних журналістів, активістів кримськотатарського руху, членів Меджлісу через нібито зв’язки із «Хізб ут-Тахрір» – міжнародною ісламською організацією, представники якої називають своєю місією об'єднання всіх мусульманських країн в ісламському халіфаті.