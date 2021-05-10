Окупаційна влада встановила на водопостачальній станції в Криму насосне обладання німецької компанії Siemens та данської Grundfos. Рада Європи заборонила поставку такої техніки на півострів ще у 2014 році одразу після російської окупації. Про це повідомив проект «Настоящее время» 10 травня.

Обладнання зазначених компаній показані в сюжеті російського державного каналу про відкриття в окупованому Сімферополі насосної станції.

«Тут не зрозуміло стовідсотково, яким чином ці насоси потрапили до Криму. Ми бачимо заяви компаній Siemens і Grundfos про те, що вони всього дотримувалися. Про те, що вони зобов'язують своїх контрагентів вказувати – куди буде постачатися обладнання. Ніби всі всього дотримувалися. Але результат видно, і санкції порушуються», – зазначає редактор російського антикорупційного проекту Scanner Project Михайло Маглов.

Водночас екс-представник президента України в АР Крим, юрист-міжнародник Борис Бабін вважає, що європейські компанії порушили санкції спеціально. Мовляв, вони не могли не знати, куди постачають їхні насоси, з огляду на специфіку обладнання.

«Тобто в даному випадку, очевидно, що такі поставки таких великих компаній можливі, природно, лише за попереднім погодженням, розрахунку відповідних потужностей і установки на місцевості», – розповів він.

Журналісти відправили запит до Ради нацбезпеки та оборони України стосовно санкцій через використання в окупованому Криму забороненої техніки, однак не отримали відповіді. Представництво президента в АР Крим, своєю чергою, відповіло, що лише збирає інформацію про порушення.

Зазначимо, що це не перший скандал, пов’язаний із діяльністю німецької компанії Siemens. Так, у 2017 році окупаційна влада встановлювала її газові турбіни в Криму.

Тоді ЗМІ оприлюднили розслідування, яке встановило, що турбіни виготовило спільне підприємство Siemens із російською стороною, в якому німецька компанія має 65%, у російському Санкт-Петербурзі, і вони офіційно призначалися для планованої електростанції на півострові Тамані в Росії, що межує з Кримом.

Туди вони й були доставлені, але потім російська державна компанія «Технопромекспорт», що закупила їх нібито для таманської електростанції, перевезла їх морем із Тамані до Криму, до Севастополя.

Німецька компанія згодом визнала, що як мінімум дві турбіни з чотирьох, призначені для ТЕС в Тамані, перевезли до Криму. Через це Siemens подав позов проти компанії «Технопромекспорт».