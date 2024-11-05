«Закон про дрова» викликав масову суспільну критику та обурення

Президент України Володимир Зеленський не підпише скандальний законопроєкт №9665, що передбачає штрафи й позбавлення волі за зберігання дров без дозвільних документів. Про це повідомив радник президента України з комунікації Дмитро Литвин в коментарі українській службі BBC 5 листопада.

«Президент не буде підписувати цей закон», – сказав Литвин. Він також пояснив, що з технічних причин час, для того, щоб накласти вето, минув.

«Закон про дрова»: що відомо

10 жовтня Верховна Рада підтримала законопроєкт №9665 про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо вдосконалення відповідальності за правопорушення у сфері лісокористування та протидії незаконному обігу деревини.

Наразі стаття 246 ККУ передбачає покарання за вирубку дерев чи чагарників у лісах у вигляді від 17 до 25,5 тис. грн штрафу. Натомість згідно з новою редакцією закону, покарання не залежатиме від місця вирубки. Також новий законопроєкт підвищує штрафи до рівня від 34 до 85 тис. грн або позбавлення волі строком до трьох років.

За повторну незаконну вирубку дерев чи чагарників або вирубку у парках, скверах, заповідниках, на територіях природно-заповідного фонду чи охоронюваних лісах, штраф становитиме уже від 85 тис. грн до 170 тис. грн, або обмеження чи позбавлення волі від 3 до 5 років.

Цей закон передбачає і більші штрафи – від 255 тис. грн до 425 тис. грн або від 5 до 7 років тюрми, якщо вирубка призвела до важких наслідків, зокрема загибелі людей, тварин, або якщо вартість дерев перевищує 90,8 тис. грн.

Також законопроєкт запроваджує кримінальну та адміністративну відповідальність за зберігання, перевезення чи продаж дерев, чагарників, деревини без документів. Детально про новий «закон про дрова» можна прочитати у матеріалі ZAXID.NET.