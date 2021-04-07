Запровадження санкцій проти народних депутатів від ОПЗЖ Віктора Медведчука та Тараса Козака готувалось різними правоохоронними структурами від 6 до 8 місяців. Про це секретар РНБО Олексій Данілов заявив в інтерв’ю виданню LB.ua.

Він наголосив, що процес підготовки санкцій тривав довго, бо передбачав тривалий етап збору інформації, її перевірки, верифікації тощо.

«Процес ніколи не зупинявся. Якщо мова про останні рішення, які набули розголосу (запровадження санкцій проти нардепів від ОПЗЖ Медведчука, Козака, телеканалів та компаній, пов’язаних з ними, – ред.), то це шість-вісім місяців. Це не такий процес, який можна зробити за день-два, це кропітка робота, яка передбачає збір інформації, її перевірку, верифікацію тощо», – заявив Данілов.

Крім того, він додав, що РНБО не єдиний орган, який займається цим питанням.

«Є Служба зовнішньої розвідки, яка нам допомагає, Головне управління розвідки Міністерства оборони, Служба безпеки, величезна кількість інституцій, які спільно з нами виконують державну справу. І вважати, що за цим стоїть тільки РНБО – не зовсім коректно», – наголосив секретар Радбезу.