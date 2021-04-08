У Тернополі та Чернігові в четвер, 8 квітня, почав діяти посилений карантин. Рішення про посилення карантину місцева влада затвердила напередодні.

Посилений карантин у Тернополі з 8 квітня: заборони і обмеження

Згідно з рішенням тернопільського штабу з боротьби з коронавірусом, у місті 8 квітня почали діяти такі обмеження:

робота ТРЦ і ТЦ можлива за умови проведення температурного скринінгу відвідувачів, контролю обліку відвідувачів, перебування у приміщенні не більше, ніж 1 відвідувач на 10 кв. м торговельної площі, дотримання дистанції тощо;

заборонено роботу розважальних центрів, дитячих розважальних центрів та дитячих ігрових кімнат;

заборонено проведення всіх масових (розважальних, спортивних, соціальних, рекламних та інших) заходів (крім проведення офіційних спортивних заходів та матчів командних ігрових видів спорту професійних спортивних клубів у закритих приміщеннях без глядачів та в обмеженій кількості глядачів (не більше 50 %) на відкритих спортивних спорудах за умови дотримання учасниками карантинних заходів);

дозволено проводити богослужіння, інші релігійні обряди та заходи з використанням одноразового посуду на вулиці поруч з храмом за умов дотримання дистанції 1,5 метра між присутніми та інших санітарно-протиепідемічних заходів або в режимі онлайн.

Карантин у Тернополі з 12 квітня: список послаблень

З 12 квітня карантин у Тернополі послаблять, а саме:

учні 1-4 класів навчатимуться у звичній формі (офлайн), а учні 5-11 класів, а також учні позашкільної, професійно-технічної освіти – дистанційно;

буде дозволено проведення практичних занять у майстернях, лабораторіях закладів професійно-технічної освіти лише групами до 15 учнів;

закладам громадського харчування заборонено приймати відвідувачів у приміщеннях, дозволено надавати послуги лише на відкритих літніх майданчиках, а також – здійснювати адресну доставку замовлень і доставку навинос.

Нагадаємо, востаннє карантин у Тернополі посилювали 26 березня.

Посилений карантин у Чернігові з 8 квітня: заборони і обмеження

За рішенням місцевої влади, з 8 квітня у Чернігові заборонено:

відвідування закладів культури (театрів, кінотеатрів, музеїв, концертних залів та інших);

проведення релігійних заходів на площі менше 10 кв. м на кожного учасника;

проведення масових, спортивних, культурних, рекламних заходів;

відвідування басейнів та спортивно-оздоровчих закладів незалежно від форм власності;

перебування без маски на території загального користування (вулиці, сквери, парки та інше).

Разом з тим, міська комісія ТЕБ і НС прийняла рішення пом’якшити деякі заходи, запроваджені 2 квітня. Зокрема, скасовано заборону відвідування кладовища «Яцево» у вихідні та заборону продажу напоїв «з вікна» (за умови перебування не більше двох людей біля віконця одночасно, носіння масок та дотримання соціальної дистанції у черзі). Ті торгові точки, які допускатимуть скупчення людей, будуть закриті.

Також, якщо ситуація з захворюваністю не зміниться, то з 12 квітня в місті закриють абсолютно всі навчальні заклади, включно з дитсадками.