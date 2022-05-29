Місце зустрічі залишилося для багатьох у таємниці, однак мітинг відбувся

В окупованому Мелітополі Запорізької області 29 травня містяни влаштували проукраїнський мітинг, на якому заспівали гімн України. Про це повідомляє місцеве видання «Риа-Мелитополь».

Як повідомляється, захід декілька днів тому анонсував рух «Жовта стрічка». Людям назвали дату й час початку акції, але про місце зустрічі повідомили лише перед мітингом.

За словами очевидців, люди на акції не лише співали гімн, але й мали проукраїнські плакати, прапори та стрічки.

У повідомленні додають, що місце зустрічі залишилося для багатьох у таємниці, однак мітинг відбувся.

Зазначимо, що у перші тижні повномасштабного російського вторгнення в окупованих містах південної України регулярно збиралися проукраїнські мітинги. Згодом їхні масштаби скоротилися, але водночас почали з'являтися свідчення про репресії щодо проукраїнських активістів у цих регіонах.