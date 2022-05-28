Приазовський відділ поліції у Мелітопольському районі Запорізької області перейшов на бік російських загарбників, повідомила Запорізька обласна військова адміністрація.

«У Мелітопольському районі Приазовський відділ поліції тепер називається “народною міліцією”, бо перейшов на бік ворога. Співпрацювати з ворогом погодилися понад тридцять п'ять працівників відділу на чолі з начальником та його заступником. Цікаво, що серед зрадників є й учасники АТО», – сказано в повідомленні.

Водночас в ОВА припустили, що, можливо, такі дії поліцейських були викликані психологічним або навіть фізичним тиском на людей та їхні родини.

Нагадаємо, Мелітопольський район перебуває під російською окупацією з перших днів повномасштабної війни. В українській розвідці раніше заявили, що росіяни будують третю лінію оборони на окупованих частинах Херсонської та Запорізької областей, що свідчить про їхній намір закріпитися там надовго.