В Україні схвалили план відмови від аналогового телебачення

Аби план набув чинності, він повинен пройти ще через низку процедур

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення схвалила проект плану поетапного вимкнення аналогового телерадіомовлення. Згідно з ним, перше відключення аналогового телебачення може відбутися вже в березні, але наразі невідомо, в якій області це відбудеться,повідомив «Укрінформ».

Як поінформував відповідальний секретар Національної ради Олександр Ільяшенко, проект плану буде направлений спершу до Держспецзв'язку, після чого його повинен узгодити уряд, оскільки серед його виконавців є органи, організації, приватні структури, які не підпорядковуються Національній раді. Таким чином, цей процес має бути регульований на загальнодержавному рівні.

За словами голови Національної ради Юрія Артеменка, план є лінійним. Тобто, якщо відбуватиметься збій за часом у реалізації якихось його пунктів, наступні пункти будуть відтерміновані.

Як зазначається на офіційному сайті регулятора, згідно з цим планом, у лютому 2018 року Нацрада має ухвалити окреме рішення про перехід від аналогового до цифрового мовлення щодо першої області та країни загалом.

Припинення роботи чинних аналогових передавачів у першій – пілотній – області запланований на березень 2018 року. Яка саме область стане пілотною, визначатиме міжвідомча група при Кабінеті міністрів. Нині Нацрада запропонувала 5 областей, які приблизно однакові за оцінкою наявності цифрового сигналу, насиченням ринку пристроями для прийому такого мовлення, здатністю забезпечення додаткових потреб у перетворювачах сигналу, – це Волинська, Одеська, Житомирська, Київська та Кіровоградська. Процес вимкнення аналогу має відбуватися за активної підтримки місцевої влади, тому дуже важливо, щоб місцева влада була у цьому процесі союзником.

Припинення аналогового телемовлення в Україні очікується у червні 2018 року. Однак на першому і другому етапі вимкнення аналогового сигналу в цьому режимі продовжать мовити телеканал «UA: Перший», місцеві мовники, аналогові канали у певних проблемних населених пунктах, де провайдер цифрового телемовлення «Зеонбуд» має добудувати багатоканальну мережу МХ-1, а також аналогові канали в зоні проведення АТО і в деяких прикордонних районах, які визначить Міністерство інформаційної політики.

Остаточне вимкнення аналогового сигналу в Україні має відбутися у січні – червні 2019 року. В той же час вимкнення аналогових передавачів на території проведення АТО відбуватиметься відповідно до окремого рішення уряду.

Зазначимо, що раніше в Україні готувалися відключити аналогове телебачення 30 червня 2017 року, потім цю дату перенесли на 31 грудня 2017 року, але відключення так і не відбулося.

Зазначимо також, що відключення аналогового телебачення дозволить мобільним операторам розгорнути 4G-зв'язок, адже їм мають дістатися частоти в діапазоні 790-862 МГц. До слова, наразі в Україні готуються до тендеру на 4G з використанням частот в діапазонах 1710-1785 МГц і 1805-1880 МГц.