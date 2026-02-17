Міжнародна ескадрилья допомагає обороняти Київську область

Україна сформувала міжнародну ескадрилью нових винищувачів F-16 з українських та іноземних пілотів. Зокрема, до ескадрильї входять пілоти з Нідерландів та США, повідомило 16 лютого видання Intelligence Online. Втім, у Повітряних силах ЗСУ заперечили цю інформацію.

За даними ресурсу, новий підрозділ створили Повітряні сили ЗСУ «протягом останніх тижнів». Зараз ця ескадрилья відіграє ключову роль у протиповітряній обороні Київщини.

Intelligence Online повідомило, що у складі підрозділу за тимчасовими контрактами служать американські пілоти із бойовим досвідом в Афганістані. Один із західних бійців перед приєднанням до ескадрильї F-16 виконував завдання на Близькому Сході.

Крім того, до складу підрозділу водять нідерландські бійці. За даними видання, серед них – вихідці з провідних повітряних бойових шкіл Європи. Ці школи відомі своєю підготовкою з перехоплення та сучасної повітряної боротьби. За умовами тимчасових контрактів, іноземні пілоти мають 6-місячні ротації, які можна поновлювати залежно від оперативних потреб.

Бійці міжнародної ескадрильї патрулюють під час нічних російських атак для швидшого реагування на загрози та максимального покриття радарів. За даними Intelligence Online, основним внеском західних пілотів є передача досвіду та навичок користування високоточними датчиками винищувачів. Зокрема, йдеться про цільовий модуль Lockheed Martin Sniper, який використовують для ідентифікації цілей на великих відстанях. Видання з посиланням на джерела, близькі до Генштабу ЗСУ, повідомило, що українські екіпажі мали лише часткове розуміння цих технологій через брак багаторічного навчання на F-16.

Intelligence Online повідомило, що міжнародна ескадрилья F-16 допомагає перехоплювати ракети «Калібр», Х-101, безпілотники «Герань» та інші цілі майже щодня.

Доповнено 12:28. Начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил Юрій Ігнат заперечив інформацію, оприлюднену Intelligence Online. Він звернув увагу на те, що у матеріалах французького видання періодично простежуються вигідні Росії наративи. Водночас Ігнат зазначає, що прямих доказів фінансування або впливу з боку Росії немає.

«Крім того, оскільки видання спеціалізується на “зливах” від розвідспільнот, воно може ставати майданчиком для інформаційних операцій різних спецслужб, включаючи російські, які використовують медіа для легалізації дезінформації», – повідомив Ігнат.

Юрій Ігнат додав, що українські пілоти на західних літаках збили більшість крилатих ракет, випущених росіянами у ніч на 17 лютого. Зазначимо, українська ППО знищила всі випущені крилаті ракети.

Нагадаємо, у травні 2025 року Нідерланди повідомили, що відправлять свій останній винищувач F-16 в Україну із запланованої партії. Українські пілоти проходять підготовку в Європейському навчальному центрі F-16 на румунській авіабазі. Для цього Нідерланди також передали Румунії 18 винищувачів F-16.

Окрім Нідерландів, передати винищувачі F-16 Україні раніше зголосились Данія, Бельгія, Франція та Норвегія. Україна вже втратила два F-16 у війні з Росією.