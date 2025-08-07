Мінцифри має мету до 2030 року увійти трійку найкращих країн за рівнем розвитку AI

Мінцифри починає роботу над створенням інфраструктури, де працюватимуть ключові державні сервіси зі штучним інтелектом – AI Factory. Про це у четвер, 7 серпня, повідомив перший віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.



Мінцифри заявило, що має мету до 2030 року увійти трійку найкращих країн за рівнем розвитку та впровадження АІ. Один з ключових факторів для її втілення – наявність інфраструктури, на якій працюватимуть АІ-сервіси.



«Починаємо роботу над проєктом AI Factory. Це перший великий крок України в питанні технічної інфраструктури для ШІ. Скоро в Україні з’являться найсучасніші «залізо» і софт у світі для тренування й роботи наших державних ШІ-сервісів», – розповів Федоров.



За його словами, запити в державних AI-сервісах оброблятимуться швидше, а дані залишатимуться всередині країни, що є важливим для технологічної безпеки. Насамперед запрацює AI-асистент у «Дії», а в перспективі проєкт працюватиме на оборону, науку та медицину.



AI Factory – це:

Технологічна база – обчислювальні кластери, серверні зали з водяним охолодженням, сховища даних та все необхідне для запуску ШІ на повну.

Програмне забезпечення – середовища для тренування та розгортання моделей,

Дані – інтеграція з реєстрами, інструменти для очищення, анотації і передавання даних.

Командна експертиза – програми підготовки технічних фахівців, які створюватимуть і впроваджуватимуть AI-продукти для держави та оборони.

Нагадаємо, українські дослідники протестували найпопулярніші моделі штучного інтелекту (ШІ) за завданнями ЗНО, але набрати понад 70% правильних відповідей не змогла жодна з них.