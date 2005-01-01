В Україні створюють адміністрацію для розвитку портів і мореплавства

Уряд ухвалив рішення про створення центрального органу влади, що відповідатиме за розвиток українського торгового мореплавства. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян.
Як зазначається, випущено постанову Кабміну про створення Морської адміністрації з 1 серпня 2018 року.«Морська галузь отримає центральний орган виконавчої влади, як це мають авіація, дорожники і будуть мати залізничники. Морська адміністрація функціонує в абсолютній більшості морських держав світу. Важливо, що відтепер Україна в клубі морських держав на відповідному офіційному рівні», - написав Омелян.
Морська адміністрація опікуватиметься роботою тринадцяти морських портів, безпекою судноплавства та міжнародною співпрацею у морських питаннях. Діяльність Морської адміністрації контролюватиме Мінінфраструктури.
Тимчасово виконуючим обов'язки керівника нового органу став заступник голови Державної служби України з безпеки на транспорті Дмитро Петренко. Міністр також додав, що вже затверджено фінансові плани портів «Одеса» та «Южний».
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