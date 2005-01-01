В Україні створюють адміністрацію для розвитку портів і мореплавства

Омелян: Уряд ухвалив рішення про створення центрального органу влади, що відповідатиме за розвиток українського торгового мореплавства

Уряд ухвалив рішення про створення центрального органу влади, що відповідатиме за розвиток українського торгового мореплавства. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян.

Як зазначається, випущено постанову Кабміну про створення Морської адміністрації з 1 серпня 2018 року.«Морська галузь отримає центральний орган виконавчої влади, як це мають авіація, дорожники і будуть мати залізничники. Морська адміністрація функціонує в абсолютній більшості морських держав світу. Важливо, що відтепер Україна в клубі морських держав на відповідному офіційному рівні», - написав Омелян.

Морська адміністрація опікуватиметься роботою тринадцяти морських портів, безпекою судноплавства та міжнародною співпрацею у морських питаннях. Діяльність Морської адміністрації контролюватиме Мінінфраструктури.

Тимчасово виконуючим обов'язки керівника нового органу став заступник голови Державної служби України з безпеки на транспорті Дмитро Петренко. Міністр також додав, що вже затверджено фінансові плани портів «Одеса» та «Южний».