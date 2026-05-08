Під час обшуків у підозрюваного вилучили зброю

Поліція вдруге затримала 26-річного ужгородця, який після звільнення під заставу налагодив схему продажу в соцмережах неіснуючих дронів, Starlink та іншої техніки. Під час обшуків у рецидивіста вилучили зброю, йому загрожує до 7 років тюрми.

Як повідомили у поліції Закарпатської області у п’ятницю, 8 травня, раніше закарпатця затримували за торгівлю наркотиками та шахрайство. Він вніс понад 1 млн грн застави, вийшов на волю і взявся за старі схеми.

«Чоловік розміщував оголошення про продаж неіснуючих дронів і комплектуючих до них, Starlink, сонячних панелей, акумуляторів та іншої техніки. Отримавши передоплату на рахунки ФОПів, оформлених на підставних осіб, зловмисник припиняв виходити на зв’язок», –розповіли в поліції.

У Закарпатській обласній прокуратурі додали, що йдеться про аферу на понад 1,1 млн грн. Ужгородець обдурював людей разом з 30-річною співмешканкою, використовуючи популярні онлайн-платформи, месенджери і фейкові акаунти.

«Серед потерпілих – як звичайні громадяни, так і представники бізнесу, які шукали обладнання для енергетики та потреб фронту. Лише за одним із епізодів підприємство втратило понад пів мільйона гривень під час спроби придбати обладнання Starlink», – зазначили правоохоронці.

26-річного ужгородця, який кілька місяців переховувався від слідства, затримали. У нього вилучили перероблену вогнепальну зброю та боєприпаси.

Підозрюваному інкримінують шахрайство, вчинене повторно, за попередньою змовою, а також незаконне зберігання зброї (ч. 2, 3 ст. 190, ч. 1 ст. 263 КК України). Санкції статей передбачають до 7 років тюрми.

Рецидивіста арештували з альтернативою застави у розмірі 1,9 млн грн. Його спільниця під вартою – з серпня 2025 року.