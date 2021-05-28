У випадку потреби відділення знову відкриють

У міській лікарні Ужгорода немає потреби у відділення для лікування хворих на коронавірус, оскільки кількість пацієнтів із важким перебігом хвороби зменшилась, а тому із червня відділення планують закривати. Про це повідомила прес-служба міської ради Ужгорода.

За його словами директора КНП «Центральна міська клінічна лікарня» Ужгородської міської ради Івана Кураха, ситуація стабілізувалась, а кількість хворих на коронавірус, зокрема й важких хворих, зменшилась.

Наразі із 190 ліжок, відведених для лікування хворих на Covid-19, зайняті 10. Реаніматологи, які працювали у «ковідному» відділенні, будуть працюватимуть у відділенні невідкладної допомоги, перепрофільовані відділення повернуться до звичної роботи.

У випадку потреби відділення знову відкриють.

Зазначимо, що за 26 травня, у 120-тисячному Ужгороді виявили тільки 4 нові випадки коронавірусу, 1 людина померла від ускладнень захворювання. Наразі у місті є 1 701 активний хворий.