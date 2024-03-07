На місці події працюють медики та правоохоронці.

У четвер, 7 березня, в Ужгородському науковому ліцеї Закарпатської обласної ради під час уроку фізкультури помер учень 10 класу. На місці працюють медики та правоохоронці.

Першим про подію повідомив депутат Ужгородської міської ради Віталій Глагола.

«Це сталось посеред уроку. Хлопцю раптово стало погано. Медики, що прибули на місце, не змогли врятувати юнака», – написав депутат у Telegram.

Інформацію про смерть учня в Ужгородському ліцеї на вулиці Загорській підтвердили ZAXID.NET у Закарпатському центрі екстреної медичної допомоги.

«Учня намагалися реанімувати протягом двох годин. На жаль, не вдалося», – зазначили лікарі «швидкої».

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«Працівники освітнього закладу одразу викликали екстрену медичну допомогу. Протягом кількох годин медики проводили реанімаційні заходи, однак хлопець помер. Наразі у навчальному закладі проводяться слідчі дії. Працівники поліції встановлюють детальні обставини події», – сказали у поліції.

Правоохоронці вносять відомості про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань. У справі призначать судово-медичну експертизу, яка вкаже на причину смерті підлітка.