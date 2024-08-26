Тіло людини в Ужі виявили відпочивальники

Ввечері 25 серпня у річці Уж поруч з Боздоським парком в Ужгороді виявили тіло чоловіка. Особу загиблого встановлюють. Поліція відкрила кримінальну справу з позначкою «нещасний випадок».

Як повідомила ZAXID.NET речниця Головного управління ДСНС України в Закарпатській області Наталія Батир 26 серпня, тіло людини в Ужі виявили відпочивальники.

«Для вилучення ймовірного потопельника залучалось водолазно-рятувальне відділення Ужгорода. Особу загиблого чоловічої статі встановлюють. Зважаючи на ступінь задубіння, тіло пробуло у воді тривалий час», – розповіла Наталія Батир.

Речниця поліції Закарпатської області Ганна Дан зазначила, що на тілі загиблого правоохоронці не виявили ознак насильницької смерті. Поліція відкрила справу за ст. 115 Кримінального кодексу України з позначкою «нещасний випадок».