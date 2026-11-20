Алла Барановська відкрила салон в Ужгороді у грудні 2022 року

НАБУ та САП прийшли з обшуками в салон краси Clipse в Ужгороді, який належить колишній дружині народного депутата Миколи Тищенка Аллі Барановській. Про це у п’ятницю, 20 листопада, повідомив депутат Ужгородської міськради Віталій Глагола.

Йдеться про б’юті-салон, розташований в ЖК Silver Park на Слов’янській набережній в Ужгороді. Алла Барановська відкрила його у грудні 2022 року.

«За інформацією джерел в правоохоронних органах, в Ужгороді НАБУ та САП проводять обшуки в салоні краси Clipse. У межах якої справи проводять обшуки, поки невідомо», – написав Глагола у телеграмі.

ZAXID.NET намагався з’ясувати деталі в правоохоронців. У Національному антикорупційному бюро ситуацію наразі не коментують.

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Нагадаємо, Микола Тищенко та Алла Барановська офіційно розірвали шлюб у січні 2024 року. 19 червня НАБУ оголосило нардепу підозру у вимаганні понад 1 млн доларів хабаря у справі кол-центрів та легалізації 12,6 млн грн.

Слідчі встановили, що Тищенко і Барановська оформили фіктивний договір про дарування зазначеної суми. Інформацію про цей нібито подарунок народний депутат вказав у своїй декларації. Проте передачі грошей насправді не було. У липні нардеп вийшов з-під варти, внісши 10 млн грн застави.

Згодом розслідувачі Bihus.Info звернули увагу на те, що благодійний фонд «Дорога миру», пов’язаний із Тищенком та Барановською, міг використовуватися для використання пожертв на власні потреби родини нардепа.