Микола Тищенко та Алла Барановська офіційно розірвали шлюб у січні 2024 року

Благодійний фонд «Дорога миру», пов’язаний з народним депутатом Миколою Тищенком та його колишньою дружиною, інфлюенсеркою Аллою Барановською, міг використовуватися для отримання неправомірної вигоди. Про це повідомляють розслідувачі Bihus.Info з посиланням на матеріали слідства, оприлюднені під час засідання суду 3 липня, на якому Тищенку обирали запобіжний захід.

Розслідувачі пригадали, що у 2022 році Тищенко та Барановська проводили благодійні заходи Charity dinners в різних містах Європи, збираючи кошти нібито на потреби українських військових та міст, що постраждали внаслідок російської агресії. Водночас, за даними журналістів, суми пожертв виявилися значно меншими, ніж можна було очікувати з огляду на масштаб і формат цих заходів.

Під час засідання суду прокурори заявили, що частина благодійних внесків могла не надходити на рахунки фонду або використовуватися не за призначенням. За версією слідства, фонд також міг завищувати реальну вартість придбаних для військових авто та використовувати пожертви на власні потреби.

На підтвердження цієї версії прокурори оприлюднили фрагменти розмов Алли Барановської. На одному зі записів чути, як інфлюенсерка обговорює завищення вартості автомобілів, придбаних за благодійні кошти.

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«Чотири маленькі машини будуть виглядати зовсім не дуже. Мені треба якось сфоткати, щоб на 100 тис. виглядало, ніхто не повірить, що ці чотири пендюрки коштують по 25 тис. Просто чотири маленькі не потягнуть візуально на сотку баксів… 40 повернути не забудь, а то мені відірвуть голову», – каже Барановська.

Окрім того, слідство припускає, що під виглядом благодійних внесків до фонду «Дорога миру» Микола Тищенко міг отримувати значні суми від представників колцентрів. За даними прокурорів, після передачі коштів народний депутат вручав «благодійникам» подяки за надання безповоротної фінансової допомоги.

Варто зазначити, що останні публікації фонду в інстаграмі й фейсбуці датуються січнем 2023 року. Водночас на сайті wayofpeace.ukraine наразі розміщується інформація про знайомства в онлайн-казино.

Нагадаємо, 19 червня НАБУ оголосило Миколі Тищенку підозру у вимаганні понад 1 млн доларів хабаря, легалізації 12,6 млн грн та внесенні недостовірних відомостей до декларацій. За версією слідства, у 2023 році народний депутат під виглядом боротьби з роботою так званих колцентрів вимагав хабар від людини, яку вважав причетною до їхньої діяльності. За гроші він обіцяв вплинути на діяльність окремих колцентрів в інтересах цієї людини й водночас не створювати перешкод для роботи інших.

Також правоохоронці встановили, що Тищенко легалізував 12,6 млн грн, зароблені незаконно. Для цього він та його колишня дружина оформили фіктивний договір про нібито дарування заначеної суми. Інформацію про цей нібито подарунок народний депутат вказав у своїй декларації. Проте слідчі встановили, що жінка могла законно заробити таку суму, а передачі грошей насправді не було. Під час обшуку в помешканні Алли Барановської детективи виявили два закордонні паспорти Тищенка, дублікат посвідчення народного депутата та картку для голосування.

3 липня ВАКС обрав народному депутату Миколі Тищенку запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 10 млн грн. Проте прокурор САП просив про тримання Тищенка під вартою з альтернативою внесення застави – 19 млн грн.

9 липня народний депутат Микола Тищенко, якого підозрюють у хабарництві та легалізації грошей, вніс 10 млн грн застави.