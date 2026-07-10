54-річного нардепа підозрюють у хабарництві та легалізації грошей

Народний депутат Микола Тищенко, якого підозрюють у хабарництві та легалізації грошей, самостійно сплатив лише 650 тис. грн із визначеної судом застави у 10 млн грн. Решту суми за нього внесли дніпровська компанія «Востоктранслогістика» та колишній керівник держпідприємств Костянтин Бурковський. Про це повідомили співрозмовники «Української правди» в п’ятницю, 10 липня.

Найбільший внесок зі суми – 5 млн грн – за Тищенка внесло ТОВ «Востоктранслогістика». Компанію зареєстрували у 2014 році під назвою «Газ-Екосистема». Спочатку вона займалася торгівлею природним газом через місцеві трубопроводи, а у 2018 році змінила назву та основний вид діяльності – надання в оренду машин і устаткування.

Статутний капітал «Востоктранслогістики» становить 200 тис. грн. Останні два роки фірма декларувала нульовий виторг та збитки. Водночас наприкінці 2025 року на балансі компанії обліковувалося понад 64,3 млн грн активів і 64,59 млн грн зобов’язань. У штаті підприємства вказаний лише один працівник.

До кінця 2025 року бенефіціаром і керівником компанії був Павло Жицький, який отримав вирок у так званій «газовій справі» колишнього народного депутата Олександра Онищенка. Наприкінці минулого року власником і директором компанії став уродженець Дніпра Дмитро Передерій.

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У реєстрі боржників щодо підприємства є три виконавчі провадження, відкриті за заявами податкової служби щодо стягнення коштів до бюджету.

Ще 4,35 млн грн за Тищенка сплатив бізнесмен Костянтин Бурковський. За даними реєстрів, Бурковський володіє 100% ТОВ «Лампогаз-Україна», 70% ТОВ «Юкрейн-Інвестмент Груп» та 20% ТОВ «Укрпромхімгрупп». Також він зареєстрований як ФОП у сфері права, а у 2015 році був серед фіналістів конкурсу на посаду директора ДП «Укрспирт».

Востаннє свою декларацію Бурковськогий оприлюднював у 2019 році. У ній він не вказував доходів, але задекларував 1 млн грн, 20 тис. доларів готівкою, корпоративні права у трьох компаніях та автомобіль Land Rover. Через відсутність новіших декларацій встановити джерело походження 4,35 млн грн, внесених у 2026 році, неможливо.

Нагадаємо, 19 червня НАБУ оголосило Миколі Тищенку підозри у вимаганні понад 1 млн доларів хабаря та легалізації 12,6 млн грн. За версією слідства, у 2023 році народний депутат під виглядом боротьби з роботою так званих кол-центрів вимагав хабар від людини, яку вважав причетною до їхньої діяльності. За гроші він обіцяв вплинути на діяльність окремих кол-центрів в інтересах цієї людини й водночас не створювати перешкод для роботи інших.

Також правоохоронці встановили, що Тищенко легалізував 12,6 млн грн, зароблені незаконно. Для цього він та його колишня дружина оформили фіктивний договір про нібито дарування заначеної суми. Інформацію про цей нібито подарунок народний депутат вказав у своїй декларації. Проте слідчі встановили, що жінка могла законно заробити таку суму, а передачі грошей насправді не було.

3 липня ВАКС обрав народному депутату Миколі Тищенку запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 10 млн грн. Проте прокурор САП просив про тримання Тищенка під вартою з альтернативою внесення застави – 19 млн грн.

9 липня народний депутат Микола Тищенко, якого підозрюють у хабарництві та легалізації грошей, вніс 10 млн грн застави.