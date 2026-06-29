НАБУ оголосило Миколі Тищенку підозру

Національне антикорупційне бюро оголосило підозру 54-річному народному депутату Миколі Тищенку. Йому інкримінують вимагання понад 1 млн доларів хабаря та легалізацію понад 12 млн грн. Про це у понеділок, 29 червня, повідомили на сайті НАБУ. Правоохоронці не розголошують імʼя підозрюваного, але за даними «Цензор.Нет» йдеться про Миколу Тищенка.

Слідчі встановили, що у 2023 році нардеп, удаючи вигляд боротьби з роботою так званих «кол-центрів», намагався отримати понад 1 млн доларів хабаря від людини, яку вважав причетною до їхньої роботи. За ці гроші він обіцяв використати свій депутатський статус і повноваження для впливу на діяльність окремих «кол-центрів» в інтересах цієї людини, й водночас не створювати перешкод для роботи інших. Проте реалізувати задум не вдалося, оскільки грошей депутат не отримав.

Крім того, правоохоронці встановили, що Микола Тищенко легалізував 12,6 млн грн, зароблені незаконно. Для цього він та його колишня дружина оформили фіктивний договір, відповідного якого вона нібито подарувала нардепу заначену суму. Слідчі встановили, що жінка не могла законно заробити таку суму, й насправді передачі грошей не було. Проте у щорічній декларації нардеп вказав дані про цей нібито подарунок.

НАБУ оголосило народному депутату підозри у проханні неправомірної вигоди, легалізації грошей та внесенні неправдивих даних до декларації.

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У чому ще підозрюють Миколу Тищенка

20 червня 2024 року у мережі поширились відео, на якому зафіксоване побиття бійця спецпідрозділу Kraken Дмитра Павлова з позивним«Син» групою людей в балаклавах та камуфльованому одязі. Зловмисники напали на постраждалого під час прогулянки з дружиною та новонародженою дитиною. Слідчі встановили, що нападники діяли за вказівкою Миколи Тищенка. Сам нардеп тоді заявляв, що того дня вони викрили найбільший кол-центр Дніпра, а ветеран нібито хотів «захистити ботоферму, зірвати слідчі дії та приховати факти роботи шахрайського кол-центру».

25 червня Миколі Тищенку повідомили про підозру у незаконному позбавленні волі, а також здійснили обшуки у його помешканні. Під час слідчих дій у нардепа виявили велику кількість готівки в іноземній валюті та цінні речі. Окрім того, народний депутат розбив свій телефон, намагаючись завадити правоохоронцям. Того ж дня суд у Києві відправив народного депутата під цілодобовий домашній арешт.

7 листопада охоронець Миколи Тищенка Костянтин Цубера, якого також підозрювали у нападі, уклав угоду зі слідством та зобов’язався давати свідчення проти нього. За це чоловіка його звільнили від відбування покарання та випустили з СІЗО.

24 листопада 2024 року стало відомо, що НАБУ розслідує незаконне збагачення Миколи Тищенка на суму понад 30 млн грн та недостовірне декларування. За версією слідчих, оформив своє майно на колишнього директора фірми-власниці ресторану «Велюр» Сергія Вакальчука.

9 жовтня 2025 року Шевченківський районний суд Дніпра змінив запобіжний Миколі Тищенку з нічного домашнього арешту на особисте зобов'язання.

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Додамо, що Микола Тищенко до січня 2023 року був у фракції «Слуга народу» та обіймав посаду заступника голови фракції. Однак через скандал щодо його виїзду за кордон під час дії воєнного стану г олова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія ініціював виключення Тищенка з фракції.