Тищенку помʼякшили запобіжний захід у справі про незаконне позбавлення волі ветерана

У четвер, 9 жовтня, Шевченківський районний суд Дніпра змінив запобіжний захід нардепу Миколі Тищенку з нічного домашнього арешту на особисте зобов'язання. Про це повідомило «Суспільне».

9 жовтня Тищенку помʼякшили запобіжний захід у справі про незаконне позбавлення волі ветерана. Він та ще один обвинувачуваний – експоліцейський Богдан Писаренко – доєдналися до судового засідання у режимі онлайн.

Згідно з рішенням суду, Тищенку і Писаренку змінили запобіжний захід на особисте зобов'язання замість нічного домашнього арешту строком на два місяці, до 9 грудня. Наступне судове засідання заплановано на 10 листопада.

Попереднє судове слухання відбулося 12 вересня. Того дня Тищенку змінили запобіжний захід із цілодобового домашнього арешту на нічний.

Що відомо про справу Миколи Тищенка

20 червня у соцмережах з’явилися відео з побиттям у Дніпрі бійця спеціального підрозділу Kraken, 33-річного Дмитра Павлова (позивний «Син») групою людей в балаклавах. Нападники затримали Павлова, коли він гуляв зі своєю дружиною та немовлям, одягнули на нього наручники та кілька разів вдарили. Слідство визначило, що на ветерана напала група людей, яка діяла за вказівкою Миколи Тищенка.

25 червня Тищенку повідомили про підозру та провели обшуки у його помешканні. В нардепа знайшли велику кількість іноземної валюти та коштовні речі. Того ж дня Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід для Тищенка у вигляді цілодобового домашнього арешту.

У листопаді охоронець Тищенка Костянтин Цубера уклав угоду зі слідством та зобов’язався давати свідчення проти нього.