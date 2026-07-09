Микола Тищенко вніс 10 млн грн застави

Народний депутат Микола Тищенко, якого підозрюють у хабарництві та легалізації грошей, вніс 10 млн грн застави. Про це у четвер, 9 липня, повідомило «Суспільне» з посиланням на адвоката Миколи Тищенка.

«За наявною у мене інформацією, заставу внесено. Наскільки мені відомо, це гроші безпосередньо пана Миколи, а також третьої особи. У мене немає інформації, що це за особа», – цитує «Суспільне» адвоката Миколи Тищенка.

Також у коментарі журналістам адвокат Миколи Тищенка розповів, що він та його клієнт ще не вирішили, чи подаватимуть апеляцію на рішення Вищого антикорупційного суду щодо запобіжного заходу народному депутату. За його словами, він і Тищенко лише у середу, 8 липня, отримали повний текст рішення суду про застосування запобіжного заходу.

Нагадаємо, 19 червня НАБУ оголосило Миколі Тищенку підозри у вимаганні понад 1 млн доларів хабаря та легалізації 12,6 млн грн. За версією слідства, у 2023 році народний депутат під виглядом боротьби з роботою так званих кол-центрів вимагав хабар від людини, яку вважав причетною до їхньої діяльності. За гроші він обіцяв вплинути на діяльність окремих кол-центрів в інтересах цієї людини й водночас не створювати перешкод для роботи інших.

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Крім того, правоохоронці встановили, що Тищенко легалізував 12,6 млн грн, зароблені незаконно. Для цього він та його колишня дружина оформили фіктивний договір про нібито дарування заначеної суми. Інформацію про цей нібито подарунок народний депутат вказав у своїй декларації. Проте слідчі встановили, що жінка могла законно заробити таку суму, а передачі грошей насправді не було.

3 липня ВАКС обрав народному депутату Миколі Тищенку запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 10 млн грн. Проте прокурор САП просив про тримання Тищенка під вартою з альтернативою внесення застави – 19 млн грн.



