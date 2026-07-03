Миколі Тищенку обрали заставу в розмірі 10 млн грн

У пʼятницю, 3 липня, Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід підозрюваному у хабарництві та легалізації майна народному депутату Миколі Тищенку. Суд відмовив видати депутата на поруки та встановив йому заставу у розмірі 10 млн грн, повідомив «Центр протидії корупції» та пресслужба НАБУ.

Народний депутат приніс на судове засідання шматок сала та книгу «Діалоги Платона» російською мовою. На запитання журналістів, чи має він гроші на заставу, Тищенко заявив, що має сало і часник, який буде «застосовувати проти корупціонерів».

Під час судового засідання чотири людини заявили, що готові взяти Миколу Тищенка на поруки. Серед них – нардеп від партії «Батьківщина» Євген Яковенко, депутат від «Відновлення України» Олег Воронько, «слуга народу» Георгій Мазурашу, а також заступник голови ГО ветеранів АТО «Повітряний патруль» Олександр Сутко. Водночас прокурори САП просили суд обрати Тищенку запобіжний захід у вигляді арешту з можливістю внести 19 млн грн застави.

Суд не задовольнив клопотання про взяття Миколи Тищенка на поруки та частково задовольнив клопотання прокурорів, визначивши нардепу заставу у розмірі 10 млн грн.

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Тищенка зобовʼязали зʼявлятися за викликом суду, не виїжджати з Києва, здати закордонний паспорт та носити електронний браслет. Сам депутат заявив, що не погоджується з підозрою та назвав її необґрунтованою.

У чому підозрюють Миколу Тищенка

29 червня НАБУ повідомило Тищенку про підозри у вимаганні понад 1 млн доларів хабаря та легалізації понад 12 млн грн. За даними слідства, у 2023 році депутат під виглядом боротьби з шахрайськими кол-центрами намагався отримати понад 1 млн доларів неправомірної вигоди від людини, яку він вважав причетною до їхньої роботи.

За хабар він обіцяв використати свій депутатський статус і повноваження для впливу на діяльність окремих «кол-центрів» в інтересах цієї людини. Втім, Тищенко не реалізував обіцянку, бо грошей так і не отримав.

Крім того, правоохоронці встановили, що Микола Тищенко легалізував 12,6 млн грн, зароблені незаконно. Для цього він та його колишня дружина оформили фіктивний договір, відповідного якого вона нібито подарувала нардепу заначену суму.

Зазначимо, це не перша підозра Тищенку за останній час. У червні 2024 року йому повідомили про підозру у незаконному позбавленні волі бійця спецпідрозділу Kraken Дмитра Павлова з позивним «Син». На камерах відеоспостереження видно, як група людей в балаклавах побила чоловіка, коли той гуляв центром Дніпра з немовлям у візочку.

24 листопада 2024 року стало відомо, що НАБУ розслідує незаконне збагачення Миколи Тищенка на суму понад 30 млн грн та недостовірне декларування. За версією слідчих, оформив своє майно на колишнього директора фірми-власниці ресторану «Велюр» Сергія Вакальчука. 9 жовтня 2025 року Шевченківський районний суд Дніпра змінив запобіжний захід Миколі Тищенку з нічного домашнього арешту на особисте зобов'язання.