Японія виступила з погрозою публічно присоромлювати людей, які не дотримуються заходів COVID-контролю при перетині кордону. Влада країни оприлюднюватиме імена недавніх порушників.

Як повідомляє Reuters, Міністерство охорони здоров'я Японії вже оприлюднило імена трьох осіб, які порушили правила карантину після повернення з-за кордону. Згідно із заявою МОЗ, їх дії були спрямовані на те, щоб уникнути контактів з владою після недавнього повернення.

Перше у своєму роді оголошення подібного плану викликало хвилю припущень серед користувачів соцмереж про додаткову інформацію про порушників, наприклад про їх місце роботи.

Зауважимо у Японії всі прибулі з-за кордону, зокрема й громадяни країни, мають проходити двотижневий карантин. У цей період мандрівників просять використовувати додаток для відстежування місцеперебування на смартфоні та повідомляти про стан свого здоров'я.

За даними Worldometers, станом на 3 серпня загалом в Японії виявили понад 935,8 тис. випадків коронавірусної хвороби Covid-19, померли через наслідки хвороби понад 15,1 тис. осіб, видужали — понад 842,7 тис. осіб.