За версією САП, Олексій Кулеба набув активи через свою сестру

Вищий антикорупційний суд наклав арешт на активи у розпорядженні віцепремʼєр-міністра з відновлення Олексія Кулеби, які раніше вимагала конфіскувати САП. Про це йдеться у судовій ухвалі, яку поширив 23 червня «Центр протидії корупції».

Відповідно до ухвали від 17 червня ВАКС постановив накласти арешт на:

квартиру вартістю 4,4 млн грн

машиномісце вартістю 520 тис. грн

Рішення суду не дозволить продати ці активи чи надати їх у заставу.

Рішення ухвалила головуюча суддя Оксана Олійник.

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За версією САП, Кулеба уклав попередні договори купівлі-продажу квартири та паркомісця через свою сестру ще у 2021 році, коли був першим заступником голови Київської міської адміністрації. У 2023 році Кулеба, який на той момент обіймав посаду заступника голови Офісу президента, забезпечив договори купівлі-продажу цих обʼєктів та їхню держреєстрацію.

Нагадаємо, 17 червня у пресслужбі САП повідомили, що провели аналіз офіційних доходів і витрат Кулеби та його родини. За їхніми результатами родина Кулеби не мала достатньо законних доходів, щоб придбати квартиру та паркомісце.

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42-річний Олексій Кулеба обійняв посаду віцепрем'єр-міністра з відновлення України – міністра розвитку громад та територій у вересні 2024 року. До того майже два роки працював заступником керівника Офісу президента Андрія Єрмака, а ще раніше – мав низку посад у Київоблдержадміністрації.