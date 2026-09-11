ВАКС увʼязнив нардепа Олександра Юрченка

Вищий антикорупційний суд оголосив вирок народному депутату від «Слуги народу» Олександру Юрченку, якого у 2020 році викрили на хабарництві. Про це у пʼятницю, 11 вересня, повідомили hromadske та Центр протидії корупції.

ВАКС визнав 38-річного Олександра Юрченка винним у вимаганні хабаря та зловживанні впливом. Колегія суддів у складі Оксани Олійник, Катерини Сікори та Віри Михайленко ухвалила рішення про увʼязнення Юрченка строком на девʼять років та конфіскацію майна. Йому також заборонили протягом трьох років обіймати певні посади.

Справа Олександра Юрченка

Влітку 2020 року НАБУ викрило Олександра Юрченка на вимаганні хабаря. Слідчі повідомляли, що отримали інформацію про злочинну групу, яка вимагала хабарі за використання повноважень народних депутатів. Щоб викрити її учасників, НАБУ провело спецоперацію із залученням детектива під прикриттям.

Детектив познайомився з одним з учасників злочинної організації та представився представником компанії, яка хотіла інвестувати в Україну, але для цього необхідно було внести зміни до законодавства щодо переробки твердих побутових відходів. Детектива під прикриттям познайомили з нардепом Олександром Юрченком, який «у завуальованій формі попросив надати йому через посередника неправомірну вигоду у сумі 13 тис. дол. за внесення пропозицій до законопроєкту та у подальшому 200 тис. дол. для підкупу народних депутатів-членів комітету».

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17 вересня того ж року Юрченка виключили зі складу фракції «Слуга народу», а НАБУ оголосило йому підозру. 21 вересня ВАКС відправив Юрченка під варту із можливістю внесення застави. 25 вересня він вийшов із СІЗО, оскільки за нього сплатили 3 млн грн.